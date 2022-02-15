المعارضة البحرانية تحيي في بغداد الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير

أحيت المعارضة البحرانية ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير، اليوم الإثنين، الذكرى السنوية الحادية عشر لانطلاق ثورة فبراير، في قاعة منظمة بدر - الجادرية في بغداد.

أحيت المعارضة البحرانية ائتلاف ثورة الرابع عشر من فبراير، اليوم الإثنين، الذكرى السنوية الحادية عشر لانطلاق ثورة فبراير، في قاعة منظمة بدر - الجادرية في بغداد.

وحضر الحفل عدد من الشخصيات السياسية والدينية والثقافية والإجتماعية، والتي أكّدت تضامنها مع الشعب البحريني، والوقوف إلى جانب مطالبه التي خرجت من أجلها ثورة الرابع عشر من فبراير.

وجدّد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ الدكتور خالد الملّا الوقوف إلى جانب الشعب البحريني ومظلوميته قائلًا: "قلوبنا لساننا عقيدتنا ما نخفيه وما نعلنه معكم أيها الشعب الكريم نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يحقق ما يتمنى أبناء الشعب البحريني".

بدوره أكّد نائب الأمين العام لعصائب أهل الحق السيد محمد الطبطبائي أنّ هذه الثورة الكبيرة التي قادها علماء البحرين وشبانها الثائرون في الرابع عشر من فبراير التي واجهها حكام آل سعود وآل خليفة بوحشية فاقت كل الحدود وتسببت المواجهة باستشهاد المئات واعتقال الآلاف من رجال ونساء وشبان وشابات البحرين، واغتيلت فيها الأجنّ في أرحام الأمهات مع أنّ الثورة كانت سلمية ومطالبها انسانية حقّة، ودعا السيد الطبطبائي المنظمات والمؤسسات الدولية والإسلامية إلى ممارست دورها المنشود في مساعدة الشعب البحريني الشقيق في محنته وإنقاذه من ظلم الحكم الخليفي.

من جهته قال مدير المكتب السياسي لإتلاف الرابع عشر من فبراير البحرين إبراهيم العرابي: "نود أن يعلم الصديق والعدو بأننا أقوى من اي وقت مضى وأكثر ثباتًا على مبادئنا وقيمنا وأهدافنا والتي هي مكملة ومتجانسة مع قيم وأهداف الأمة الحرّة".

وأضاف العرابي: "نحن اليوم في البحرين ورغم التضحيات والآلام وعشرات القادة الذين يرزحون في السجون، إلا أنّ ساحات البحرين لا تزال تزخر بالثوار ورغم القمع والتنكيل إلا أنّ رجالنا حاضرون في الميدان بشكل يومي".

المصدر:يونيوز