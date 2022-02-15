بعثة الأمم المتحدة في كابول تعلن إفراج طالبان عن 4 مدافعات عن حقوق المرأة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "أوناما"، أن طالبان أفرجت عن 4 ناشطات أفغانيات أوقفتهن في كابل قبل أسابيع وكنّ في عداد المفقودات.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان "أوناما"، أن طالبان أفرجت عن 4 ناشطات أفغانيات أوقفتهن في كابل قبل أسابيع وكنّ في عداد المفقودات.

وكتبت "اوناما" على "تويتر": "بعد فترة طويلة من عدم اليقين حول مصيرهن وسلامتهن، أفرجت سلطات طالبان عن الناشطات الأفغانيات الأربع المفقودات وأقاربهن المفقودين أيضا".

وأوقفت السلطات الأفغانية الناشطتين تامانا زريابي برياني وبروانا إبراهيم خيل في كانون الثاني / يناير الماضي، بعد بضعة أيام من مشاركتهما في تظاهرة في كابل دفاعا عن حقوق النساء، فيما أوقفت ناشطتان أخريان هما مرسال أيار وزهرة محمدي مطلع شباط / فبراير الجاري.

ونفت طالبان ضلوعها في اختفاء الناشطات، مؤكدة أنها "فتحت تحقيقا في ذلك".

وفرقت الحركة منذ عودتها إلى الحكم في آب / أغسطس الماضي، التظاهرات المدافعة عن حقوق النساء واعتقلت صحافيين ومعارضين لنظامها.

المصدر:يونيوز