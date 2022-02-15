مجموعة السبع تعلن إستعدادها لفرض عقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، إستعداد بلادهم لفرض عقوبات إقتصادية ومالية ذات عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي خلال مهلة قصيرة جدا في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، اليوم الإثنين، إستعداد بلادهم لفرض عقوبات إقتصادية ومالية ذات عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي خلال مهلة قصيرة جدا في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا.

وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان في بيان، أن "أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة".

وتابع إن "مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال”.

المصدر:يونيوز