اردوغان يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبوظبي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين العاصمة الإماراتية في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين العاصمة الإماراتية في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.

ويرافق أردوغان خلال الزيارة وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والمالية نورالدين نباتي، والتجارة محمد موش، وعدد آخر من الوزراء.

وكان أكد أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات العربية يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

وقال أردوغان -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمطار أتاتورك في إسطنبول- قبيل توجهه إلى الإمارات إن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، إلى أنقرة، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف أن الزيارة تهدف "إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا".

وأشار الرئيس أردوغان إلى تنديد تركيا الشديد بالهجمات التي طالت أبو ظبي يناير/كانون الثاني المنصرم، مؤكدا وقوف بلاده ضد كافة أشكال الإرهاب.

ويعتزم البلدان توقيع 12 اتفاقية -خلال هذه الزيارة- تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة.

ومن المقرر أن يحضر أردوغان وولي عهد أبو ظبي مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وذكرت وكالة الأناضول أن الرئيس أردوغان سيفتتح اليوم الوطني التركي في معرض "إكسبو دبي" ويلتقي عددا من رجال الأعمال.

المصدر:يونيوز