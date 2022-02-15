مسيرات شعبية حاشدة في مختلف المناطق إحياء لذكرى انطلاقة ثورة 14 فبراير

أحيا المتظاهرون في مدن وبلدات البحرين عشية ذكرى اندلاع ثورة 14 فبراير الـ 11 بهتافات غاضبة تنادي بإسقاط حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وخرج البحرانيون الى الشوارع مساء الاحد حاملين صور قادة الثورة وعلى رأسهم اية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان والسجناء السياسيين، مطالبين بتنفيذ مطالبهم واخراج الاسرى من السجون. كما نددوا بإعدام النظام البحريني لعدد من المواطنين.

ففي قرية كرباباد بضواحي العاصمة المنامة تظاهر عشرات الشبان عشية الذكرى الحادية عشر لاندلاع الثورة المطالبة بإسقاط نظام الحكم الملكي، وهتف المشاركون بشعارات مناوئة للنظام الحاكم في البلاد، ورفعوا لافتات كتب عليها "متحدون من أجل إسقاط النظام".

وخرج العشرات من البحرانيين في قرية أبوصيبع رافعين شعارات مناهضة للسلطات الحاكمة، وهتافات مناوئة لحاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

هذا وشاركت حشود غفيرة في بلدة كرانة عشية الذكرى الـ11 لانطلاق ثورة 14 فبراير، كما ردد المتظاهرون هتافات مناوئة لنظام الحكم في البلاد، وهتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وعبروا عن تضامنهم مع الشعب اليمني.

ويحيي الشعب البحراني يوم 14 شباط/فبراير من كل عام، ذكرى اندلاع الثورة الشعبية عام 2011، التي طالب فيها باسقاط نظام الحكم وتعزيز الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية.

المصدر:يونيوز