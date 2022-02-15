الحريري يزور ضريح والده في الذكرى الـ 17 لإغتياله ويغادر دون الادلاء بأي تصريح

زار الرئيس سعد الحريري اليوم الاثنين، ضريح والده رفيق الحريري في الذكرى الـ 17 لاغتياله، في وسط بيروت، وقام بالصلاة وقراءة الفاتحة أمام الضريح، ثم حيا الجماهير المحتشدة في المكان ترافقه النائبة بهية الحريري، قبل أن يغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

زار الرئيس سعد الحريري اليوم الاثنين، ضريح والده رفيق الحريري في الذكرى الـ 17 لاغتياله، في وسط بيروت، وقام بالصلاة وقراءة الفاتحة أمام الضريح، ثم حيا الجماهير المحتشدة في المكان ترافقه النائبة بهية الحريري، قبل أن يغادر من دون الإدلاء بأي تصريح.

ولن يتخلل احياء الذكرى هدا العام، كلمة للحريري بعد أن أعلن تعليق عمله السياسي في لبنان.

وكان قد وصل الحريري إلى لبنان صباح أمس الأحد، وإقتصرت زيارته على عقد اجتماع مع نواب تيار المستقبل في بيت الوسط، جدد خلاله موقفه الثابت، بعدم ترشح أي شخص للانتخابات النيابية المقبلة باسم تيار المستقبل.

المصدر:يونيوز