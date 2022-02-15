حراك سياسي لأحزاب معارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات المقبلة

تشهدُ تركيا تطوراً سياسياً لافتاً تمثَّلَ في اتفاقِ ستةِ احزابٍ رئيسيةٍ على انشاءِ تكتلٍ يخوضُ الانتخاباتِ المقبلة، ضدَّ الرئيسِ التركي رجب طيب اردوغان.

تشهدُ تركيا تطوراً سياسياً لافتاً تمثَّلَ في اتفاقِ ستةِ احزابٍ رئيسيةٍ على انشاءِ تكتلٍ يخوضُ الانتخاباتِ المقبلة، ضدَّ الرئيسِ التركي رجب طيب اردوغان.

وأكد رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو أنه بالنسبة للمعارضة هذا التحالف هو خطوة مهمة تهذف لتحقيق فوز في الانتخابات فى مواجهة الرئيس اردوغان.

ولفت أوغلو إلى أن اردوغان اثبت خلال العشرين عاما من فترة حكمه انه منافس قوي، لذلك على المعارضة تقديم برامج واضحة وحلول مقنعة لمشاكل البلاد.

ومن جانبه، أكد أردوغان أن حكومته تواصل العمل واتخاذ التدابير لمكافحة التضخم، وقررت خفض قيمة الضريبة المضافة من8 الى 1 فى المائة وهذا سيؤدى الى تراجع فى اسعار السلع الغذائية الاساسية.

وشدد اردوغان على أن الحكومة ماضية في طريق تنمية اقتصاد بلدنا من خلال زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير.

المصدر:يونيوز