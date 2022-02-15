احتفال للحزب القومي أمام روضة الشهيدين في ذكرى القادة الشهداء

نظمَ الحزبُ السوري القومي الاجتماعي في لبنان احتفالاً أمامَ روضةِ الشهيدينِ في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحيةً لذكرى القائدِ الجهادي الشهيد عماد مغنية والشهداءِ القادة.

نظمَ الحزبُ السوري القومي الاجتماعي في لبنان احتفالاً أمامَ روضةِ الشهيدينِ في منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحيةً لذكرى القائدِ الجهادي الشهيد عماد مغنية والشهداءِ القادة.

الاحتفالُ حضره عضوُ كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبُ علي عمار وعددٌ من قياديي الحزبِ السوري بالإضافةِ الى جمعٍ من الشخصياتِ والفعالياتِ الحزبيةِ والاجتماعيةِ والبلدية.

وتخللَ الاحتفال عرضٌ رمزيٌ للفرقِ الكشفيةِ والموسيقيةِ من الحزب القومي. واختُتم بكلماتٍ تناولت دورَ دماءِ الشهداء في صناعةِ رِفعةِ لبنانَ وزيادةِ مَناعَتِهِ المقاوِمةِ لكلِّ أشكالِ الهيمنةِ الأميركيةِ والصهيونية.

ووَضعَ المشاركون إكليلاً من الوردِ على ضريحِ الشهيدِ القائد الحاج رضوان في ختام الفعالية.

المصدر:يونيوز