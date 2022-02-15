محافظ عدن: الوضع في المحافظات الجنوبية "خطير ومزري" والإرهابيون عادوا إلى عدن وشبوة

وصف محافظة عدن طارق مصطفى سلام الوضع في المحافظات اليمنية الجنوبية الواقعة تحت سيطرة التحالف السعودي بــ"الخطير والمزري".

وقال سلام في تصريح خاص لوكالة يونيوز للأخبار إلى إن "قوى الاحتلال تعمل على معاقبة الشعب اليمني اقتصادياً، وتعمل كذلك على اضطهاد المواطنين بما فيهم سكان مدينة عدن، وذلك باستخدام كل الوسائل بما فيها تصعيد الحرب الاقتصادية على المواطنين، من حيث رفع الأسعار، والوقوف وراء انهيار العملة".

وأكد أن هذه الأعمال تأتي ضمن العمل الممنهج لقوى الاحتلال ضد أبناء المحافظات اليمنية الجنوبية.

ولفت سلام إلى أنه كلما تصاعد الغضب الشعبي تجاه هذه الممارسات، كلما ازدادت معاقبة المواطنين، ومحاولة اذلالهم والسيطرة عليهم من خلال الاستمرار في خلق مثل هذه الأزمات.

وأشار المحافظ إلى "عودة ظهور العناصر الإرهابية الداعشية بوضوح في مدينة عدن وشبوة، موضحاً أن هدف الاحتلال هو اذلال المواطن والسيطرة عليه من خلال هذه الأدوات التي هي صنيعة الاحتلال، وأن القوى الداعشية والعفاشية تدين بالولاء للاحتلال، حيث عادت من جديد عصابة 7/7 التي امتهنت كرامة المواطنين في عدن عام 94، وفرضت هيمنة النظام السابق المستبد، حيث عادت من جديد بدعم من الاحتلال".

وأوضح أن "ما تم التحذير منه سابقاً يظهر اليوم بوضوح في مدينة عدن، من خلال سيطرة قوات طارق عفاش على الوضع في المحافظة"، لافتاً إلى أن الاحتلال يمارس كل أساليب القتل والتدمير لكل أبناء عدن والمحافظات المحتلة".

ووجه المحافظ سلام رسالته " للجميع بالعودة إلى القواسم المشتركة التي تجمع اليمنيين، وهي أن العدو مشترك جميعاً، والوحدة هي السبيل لمواجهة هذه العدو الغاصب والمحتل للأراضي جنوب اليمن".