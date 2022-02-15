الجهاد الاسلامي: الأعمال الارهابية الاسرائيلية تستوجب الرد والتصدي

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين "وجود تصعيد خطير من قوات الاحتلال في الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة ما حدث ليلة أمس في جنين وخاصة من إقتحام وسقوط للجرحى وهدم لمنزل الاسير المجاهد محمود جرادات".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية طارق عز الدين أن "العمل الارهابي من قبل قوات الاحتلال يستوجب الرد والتصدي".

وتابع: "نحن نعلم ان الاحتلال يواصل هدم بيوت المناضلين، وهذه المرة الاحتلال يوسّع من اعتداءاته، وكان للمقاومة الفلسطينية ليل أمس جولات وهذا ما اعتدنا عليه من المقاومة في جنين".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أقدم فجر اليوم الاثنين، على تفجير منزل الأسير الفلسطيني محمود جرادات، بعد مواجهات عنيفة، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 20 آخرين.