تحذيرات صهيونية من تدخل المقاومة في غزة رداً على مواجهات الشيخ جراج

حذرت الأوساط الصهيونية من استمرار المواجهات في حي الشيخ جراح، لأنها ستجر إلى تدخل المقاومة في غزة، ما سيؤدي إلى عملية سيف قدس ثانية.

حذرت الأوساط الصهيونية من استمرار المواجهات في حي الشيخ جراح، لأنها ستجر إلى تدخل المقاومة في غزة، ما سيؤدي إلى عملية سيف قدس ثانية.

مع ارتفاع مستوى التوتر في حي الشيخ جراح بين المستوطنين الذين تدعمهم قوات الامن الصهيونية وبين سكان الحي من الفلسطينيين، ارتفعت معها الخشية في الكيان العبري من ان تشكل هذه الاحداث سيناريو مشابه لما حصل قبيل عملية سيف القدس، وان تتجه بالتالي الى تدخل المقاومة في غزة، وتعاود إمطار اسرائيل بالصواريخ، بعدما ارست معادلة القدس مقابل صواريخ غزة.

وأكدت الاوساط الصهيونية ان تل ابيب تأخذ تهديد المقاومة في غزة على محمل الجد، والتي هددت انه في حال استمرار الاعتداءات على حي الشيخ جراح فلن تقف مكتوفة الايدي لان اسرائيل تلعب بالنار.

وقال حيزي سمنتوف، محلل سياسي صهيوني "هناك وضع واجواء في الشيخ جراح تشبه عشية ما حصل قبيل الحرب مع غزة وهذا امر خطير جدا حيث اذا استمر التوتر في الشيخ جراح سيكون هناك رد من غزة عبر اطلاق الصواريخ والايام المقبلة ستحدد الى اين ستؤول الامور في القدس".

وقال روعي كايس، مختص بالشؤون العربية "لا شك ان هناك تهديدات كبيرة من قبل الفصائل في غزة وقد نقلت حماس الى الجانب المصري رسالة شديدة اللهجة ان اسرائيل تلعب بالنار ولا يمكن ان نقف مكتوفي الايدي على ما يحصل بالشيخ جراح حيث حققت حماس معادلة في حرب غزة وهو الربط بين القدس وبين غزة وهي اعتبرت كمدافع عن القدس".

اللافت انه بعد تهديد المقاومة في غزة، حاولت المستويات السياسية والامنية الصهيونية التبروء من المسؤولية عن الاعتداءات على فلسطيني الشيخ جراح، ملقية اللوم على عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غبير، وابدت خشيتها ليس من دخول غزة الى المواجهة، انما انضمام فلسطيني الثمان واربعين الى المواجهة لدعم اخوانهم في الحي.

وقال موشيه نوسبرم، مختص بشؤون الشرطة "قال متحدث باسم الشرطة ان عضو الكنيست بن غبير اسهم بشكل كبير في التصعيد الحاصل في الشيخ جراح وانه سيتم في اليومين المقبلين تحديد الى اين ستذهب الامور في الشيخ جراح وهل سينضم عرب الثمان واربعين الى الاحتجاجات وبالمقابل هل سينضم يهود من خارج القدس للتضامن مع يهود القدس".

وقال ايتمار بن غبير، عضو كنيست صهيوني "انا لست متأثر من تهديدات حماس ولست خائفا من انه سيكون هناك حرب ويجب لا نحسب حساب لتهديدات منظمة قاتلة وانا جئت الى هنا لاقول لحماس اننا اصحاب القدس".

وعلقت اوساط صهيونية على احداث الشيخ جراح ومحاولة تملص الحكومة بانه من السخرية اتهام عضو الكنيست بن غبير وحده باعمال تشكل خطرا على اسرائيل، وتعرض الاستقرار في الشرق الاوسط للخطر.

المصدر:يونيوز