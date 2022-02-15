النائب الموسوي: المقاومة وأهلها سينتصرون في الحرب الإقتصادية والإعلامية المفروضة عليهم

أكد عضو ُكتلةِ الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن المقاومةَ وأهلَها سينتصرونَ في الحربِ الإقتصادية والإعلامية المفروضة عليهم، بالصبر والبصيرة والثقة بالقيادة.

أكد عضو ُكتلةِ الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي أن المقاومةَ وأهلَها سينتصرونَ في الحربِ الإقتصادية والإعلامية المفروضة عليهم، بالصبر والبصيرة والثقة بالقيادة.

وخلال الندوة الفكرية الذي نظمها مركزُ الإمام الخميني (قدس سره) الثقافي في الهرمل تحت عنوان "الثورةُ الإسلامية : صناعةُ النموذجِ وعصرُ التحولات"، لفتَ الموسوي إلى أنَ الأميركيَ قدّمَ الوعودَ برفعِ العقوباتِ باستجرارِ الغازِ والكهرباء من مصر والأردن، عقبَ قيامِ حزب الله بتأمينِ المازوت من الجمهوريةِ الإسلامية الإيرانية، وهو اليومَ وبعدَ أشهرٍ يتراجعُ عن وعودِه ويمارسُ التسويفَ والمماطلةَ ليربطَ ذلك بالمفاوضاتِ الجاريةِ لترسيمِ الحدودِ البحرية مع فلسطين المحتلة.

المصدر:يونيوز