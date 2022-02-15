الكاظمي يؤكد حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية العراقية - الصينية

رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يستقبل اليوم الإثنين، سفير الصين في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، سفير الصين في بغداد تشانغ تاو بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق.

وأثنى الكاظمي على جهود السفير الصيني خلال فترة مهامه في العراق، وأشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطلع العراق إلى تطويرها، وهي علاقات شراكة توّجت بالمزيد من التعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات الاقتصادية، والتجارية، والثقافية، وكذلك في مجالات الطاقة، والاستثمار، والأمن.

وأكد الكاظمي حرص الحكومة على تفعيل الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، والتنسيق العالي بين البلدين في تنفيذ كامل فقراتها. كما أبدى ترحيب الحكومة العراقية بالشركات الصينية، وتقديم التسهيلات اللازمة لها، وتذليل العقبات التي تواجهها.

من جانبه، أكد السفير الصيني تشانغ تاو دعم حكومة بلاده للعراق وتطلعها لتنمية العلاقات بين بغداد وبكين على مختلف المستويات والصعد، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين وتطلعاتهم.

المصدر:يونيوز