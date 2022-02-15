رئيس حكومة الإحتلال يزور المنامة في أول زيارة له منذ التطبيع

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، في أول زيارة رسمية للمنامة، بدعوة من ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة.

ويلتقي بينيت خلال الزيارة مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، الذي سبق أن التقاه لأول مرة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP26) الذي عقد في نوفمبر الماضي في غلاسكو، حيث دعا ولي العهد بينيت للقيام بأول زيارة رسمية له إلى البحرين.

وسيناقش الجانبان سبلًا إضافية لتقوية العلاقات الثنائية، و"أهمية السلام والتقدم والازدهار في المنطقة، وخاصة النهوض بالقضايا الدبلوماسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".

كما سيلتقي بينيت بوزراء المالية والصناعة والنقل في البحرين وممثلي الجالية اليهودية المحلية.

وتأتي الزيارة التي تستمر يومين للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية يمنية تعرضت لها الإمارات، التي طبعت علاقاتها مع الإحتلال عام 2020.

وكثف العدو الإسرائيلي التعاون مع الدولتين الخليجيتين، واستضافت المنامة وزير الحرب الإسرائيلي يوم الثاني من فبراير/ شباط وقالت إن ضابطا إسرائيليا سيُعين في البحرين في إطار تحالف دولي.

وعلى الصعيد التجاري، قالت حكومة الإحتلال إن التبادل التجاري مع البحرين ارتفع إلى 6.5 مليار دولار العام الماضي، وهناك رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

المصدر:يونيوز