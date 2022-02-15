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دمشق: الممارسات الإسرائيلية الوحشية في القدس لا شرعية وخرق فاضح للقانون الإنساني الدولي

أكدت سوريا أن استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى وقفها ومنع (إسرائيل) من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع قوقهم.
رمز الخبر: ۶۲۹۵۱
تأريخ النشر: 14 February 2022

أكدت سوريا أن استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية داعية المنظمات الدولية والإنسانية إلى وقفها ومنع (إسرائيل) من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع قوقهم.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم حول الهجمات الإسرائيلية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة: "تابعت الوزارة الهجمات الوحشية التي تقوم بها قطعان المستوطنين الإسرائيليين وما يسمى بـ “الجيش الإسرائيلي” في مدينة القدس المحتلة التي أدت خلال الفترة الماضية إلى خسائر في الأرواح والممتلكات".

وأضافت الوزارة: "إن الأوامر التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين الفلسطينيين وإخلاء ممتلكاتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وتابعت الوزارة: "تؤكد سورية أن استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم هي ممارسات لا إنسانية ولا شرعية ولا تقود إلا إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "تدعو سوريل كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل فوراً على وقف هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع (إسرائيل) من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم".

المصدر:يونيوز

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