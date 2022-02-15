قادة الامارات يهنئون رئيس الجمهورية باليوم الوطني الايراني

واضافت الوكالة ان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آية الله رئيسي.

بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" اليوم الجمعة برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم الوطني الايراني.

وبحسب وكالة انباء الامارات "وام"، بعث رئيس دولة الامارات العربية المتحدة "الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي وذلك بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية الذي يصادف اليوم الوطني الايراني.

واضافت الوكالة ان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى آية الله رئيسي.