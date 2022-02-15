وزير الداخلية يغادر العاصمة الباكستانية باتجاه طهران

وفي ثالث لقاء له باسلام اباد، اجرى وزير الداخلية (الايراني) والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء باكستان "عمران خان".

غادر وزير الداخلية "احمد وحيدي"، العاصمة الباكستانية اسلام اباد عصر اليوم الاثنين، متجها الى طهران.

وكان في توديع وزير الداخلية بقاعدة "نورخان" الباكستانية، السفير الايراني في اسلام اباد "سيد محمد علي حسيني" وجمع من كبار المسؤولين بوزارة داخلية باكستان.

وفي اول لقاء بعد وصوله الى اسلام اباد صباحا، اجرى وحيدي مباحثات مع قائد الجيش الباكستاني "الجنرال قمر جاويد باجوا".

وعلى امتداد هذه الزيارة، التقى بوزير الداخلية الباكستاني "شيخ رشيد احمد"، لتبدا المباحثات رفيعة المستوى بين الجانبين.

وفي ثالث لقاء له باسلام اباد، اجرى وزير الداخلية (الايراني) والوفد المرافق له مباحثات مع رئيس وزراء باكستان "عمران خان".