ايران الثورة تحولت الى قطب طبي في المنطقة والعالم

ويهدف المهرجان الذي يقام سنويا في ايران الاسلامية، الى تكريم ابرز الباحثين في مجال العلوم الطبية من ايران وخارجها؛ بمن فيهم العلماء والباحثون في دول المنطقة والدول الاعضاء بمنظمة الايسيسكو.

اكد نائب رئيس المجلس الاعلى لـ"مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية والتنكولوجيا"، "ناصر سيم فروش"، ان ايران تحولت ببركة الثورة الاسلامية الى قطب طبي على مستوى المنطقة والعالم.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين لهذا المهرجان اليوم الاثنين، لفت "سيم فروش"، بان ما يبلغ 7 الاف طبيب يتخرجون سنويا من الجامعات الطبية للبلاد في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية.

واضاف، ان اسم ايران يلمع اليوم في العديد من المحافل الطبية والعلمية، لاىسيما على مستوى العالم الاسلامي.

وعن المنجزات التي حققتها الثورة الاسلامية في مجال العلوم الطبية، اكد هذا المسؤول بوزارة الصحة ان هناك الكثير من الانجازات الكبيرة التي هي وليدة الثورة المباركة، بما في ذلك الدمج بين قطاعي التعليم والعلاج، وايضا تخريج 7 الاف طبيب سنويا وذلك مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الاسلامية حيث كان يتخرج 800 طبيب فقط على مستوى الجامعات الطبية في البلاد.

وقال سيم فروش : ان قطاع العلوم الطبية في ايران لم يتخلف عن الركب العالمي والتقدم في فترة ما بعد الثورة على الاطلاق؛ مبينا انه في حقبة الدفاع المقدس (1980-1988) ايضا كان الاطباء الايرانيون على تواصل مع المحافل الدولية وقد نشروا الكثير من المقالات العلمية ذات الصلة في الصحف العالمية.

يذكر، ان "مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية والتنكولوجيا"، بدا اعماله خلال حفل افتتاح اقيم اليوم الاثنين في جامعة الشهيد بهشتي بطهران، تحت شعار [انا مدينة العلم وعلي (ع) بابها].

هذه المراسم اقيمت برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، وحضور كل من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" و وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، و وزير العلوم والابحاث والتقنية "محمد علي زلفي كل".

ويهدف المهرجان الذي يقام سنويا في ايران الاسلامية، الى تكريم ابرز الباحثين في مجال العلوم الطبية من ايران وخارجها؛ بمن فيهم العلماء والباحثون في دول المنطقة والدول الاعضاء بمنظمة الايسيسكو.