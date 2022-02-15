النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۰مشاهدات
‍ پ

ايران الثورة تحولت الى قطب طبي في المنطقة والعالم

ويهدف المهرجان الذي يقام سنويا في ايران الاسلامية، الى تكريم ابرز الباحثين في مجال العلوم الطبية من ايران وخارجها؛ بمن فيهم العلماء والباحثون في دول المنطقة والدول الاعضاء بمنظمة الايسيسكو.
رمز الخبر: ۶۲۹۴۵
تأريخ النشر: 14 February 2022

اكد نائب رئيس المجلس الاعلى لـ"مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية والتنكولوجيا"، "ناصر سيم فروش"، ان ايران تحولت ببركة الثورة الاسلامية الى قطب طبي على مستوى المنطقة والعالم.

وفي كلمته خلال حفل افتتاح الدورة السابعة والعشرين لهذا المهرجان اليوم الاثنين، لفت "سيم فروش"، بان ما يبلغ 7 الاف طبيب يتخرجون سنويا من الجامعات الطبية للبلاد في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية.

واضاف، ان اسم ايران يلمع اليوم في العديد من المحافل الطبية والعلمية، لاىسيما على مستوى العالم الاسلامي.

وعن المنجزات التي حققتها الثورة الاسلامية في مجال العلوم الطبية، اكد هذا المسؤول بوزارة الصحة ان هناك الكثير من الانجازات الكبيرة التي هي وليدة الثورة المباركة، بما في ذلك الدمج بين قطاعي التعليم والعلاج، وايضا تخريج 7 الاف طبيب سنويا وذلك مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الاسلامية حيث كان يتخرج 800 طبيب فقط على مستوى الجامعات الطبية في البلاد.

وقال سيم فروش : ان قطاع العلوم الطبية في ايران لم يتخلف عن الركب العالمي والتقدم في فترة ما بعد الثورة على الاطلاق؛ مبينا انه في حقبة الدفاع المقدس (1980-1988) ايضا كان الاطباء الايرانيون على تواصل مع المحافل الدولية وقد نشروا الكثير من المقالات العلمية ذات الصلة في الصحف العالمية.

يذكر، ان "مهرجان رازي لأبحاث العلوم الطبية والتنكولوجيا"، بدا اعماله خلال حفل افتتاح اقيم اليوم الاثنين في جامعة الشهيد بهشتي بطهران، تحت شعار [انا مدينة العلم وعلي (ع) بابها].

هذه المراسم اقيمت برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، وحضور كل من مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" و وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "بهرام عين اللهي"، و وزير العلوم والابحاث والتقنية "محمد علي زلفي كل".

ويهدف المهرجان الذي يقام سنويا في ايران الاسلامية، الى تكريم ابرز الباحثين في مجال العلوم الطبية من ايران وخارجها؛ بمن فيهم العلماء والباحثون في دول المنطقة والدول الاعضاء بمنظمة الايسيسكو.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة
كهف الفنون بالدهماني.. منارة فنية برؤية ابداعية متميزة
ناد علمي يطور مشروع "السيارة الذكية"
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
الاحزاب العربية: الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
حزب الله: شعب البحرين حافظ على السلمية في تحركه بينما النظام قام بالسجن والتعذيب والتطويق
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
وحدة تطعيم متنقلة جديدة في اغادير يمكنها تطعيم ما لا يقل عن 200 شخص يومياً
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
وفد من طالبان يزور قطر للقاء ممثلي الدول الخليجية والإتحاد الأوروبي
مشاهد لعملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
يجب رفع جميع العقوبات وفق الاتفاق النووي
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
طفلة الأسير جرادات تطلق عبارات التحدي أمام منزل عائلتها: "مش مهتمين للي صار أبدًا"
أولى رحلات الخط الملاحي الجديد بين ماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان ترسو في ميناء صحار
ثلوج في بكين بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
"بابا عمل الصح وراح نرجع نبني بيتنا".. رسالة من ابنة الأسير جرادات بعد هدم منزلهم