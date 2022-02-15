الشيخ جراح.. إدانات فلسطينية واسعة ودعوات للنفير العام

وبين الفينة والأخرى، يقدم المستوطنون وشرطة الاحتلال على اعتداءات ضد الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح، بهدف ترحيلهم من منازلهم.

ادانت الفصائل الفلسطينية، وجهات رسمية، اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة ما يحدث حي الشيخ جراح.

وحذرت حماس على لسان الناطق باسمها في القدس محمد حمادة، الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في هذا التغول، مُبينةً أنه "عبث في صواعق التفجير التي لن تنفجر إلا في وجهه".

ودعت أهالي القدس، إلى النفير لنصرة أهالي حيّ الشيخ جراح؛ مردفةً: "لتُصبح كل مدن وقرى الضفة والقدس ميدان مواجهة مع الاحتلال.

كما حذرت حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي من تفجر الأوضاع برمتها، بسبب تكرار اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على حي الشيخ جراح في القدس.

وحملت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، محملةً الاحتلال كامل المسؤولية عمّا يتعرض له الأهالي في الشيخ جراح. ودعت الحركة، جماهير الشعب الفلسطيني إلى إعلان الغضب والنفير العام نصرة وإسناداً لأهالي حي الشيخ جراح. وطالبت كل من يستطيع الوصول إلى الشيخ جراح، للرباط في الحي والتصدي لإرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال.

بدوره، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، إن ما يجري في حي الشيخ جراح هو إجرام وإرهاب منظم من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "مزهر" في تصريحات صحفية، أن إرهاب وبطش المستوطنين يفرض على الفلسطينيين أن يكونوا أمام مواجهة مفتوحة، واشتباك مباشر مع الاحتلال في كل أرجاء الضفة الغربية.

وشدد على أن أوان الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية لفرض معادلة جديدة على عدوان الاحتلال الإسرائيلي قد آن.

ودعا "مزهر" الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة وأراضي الداخل المحتل، إلى الاستنفار والانطلاق في هبة جماهيرية وشعبية؛ لمواجهة المستوطنين.

من جانبها، دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأحد، الجماهير الفلسطينية إلى النفير الوطني العام لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على حي الشيخ جراح في القدس.

واعتبرت لجنة المتابعة، في بيان لها ، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في تهديد المواطنين في القدس وهدم المنازل، "خطوة استفزازية لكل أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "هذا العدوان لن يثني الشعب الفلسطيني عن صموده الأسطوري في القدس، وخاصة في الشيخ جراح التي أصبحت نموذجاً للتحدي الفلسطيني لفاشية الاحتلال والمستوطنين".

وأوضحت اللجنة، أن العدوان الإسرائيلي على الشيخ جراح وكافة أحياء القدس هو "عدوان على كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، التي أصبح من واجبها حماية شعبنا في القدس وإسناده ودعم صموده".

وأعلنت، عن إسنادها لكفاح الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال في كافة السجون، عبر فعاليات متواصلة لدعم مطالبهم ومواجهة سياسات التنكيل بهم من قبل قوات الاحتلال ومصلحة السجون.

ودعت لجنة المتابعة، لأوسع مشاركة جماهيرية في فعاليات دعم الأسرى في مختلف المحافظات، لإيصال رسالة إلى الاحتلال أن الأسرى ليسوا وحدهم، وأن جماهير الشعب الفلسطيني إلى جانبهم في كفاحهم المشروع.

وطالبت، دول العالم بتحمل مسؤولياتهم في وقف العدوان الممنهج ضد الفلسطينيين في القدس.

ومساء أمس السبت هاجم مستوطنون إسرائيليون، منازل الفلسطينيين في حي الشيخ الجراح، وقذفوها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، إضافة لخسائر مادية فيها.

وبين الفينة والأخرى، يقدم المستوطنون وشرطة الاحتلال على اعتداءات ضد الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح، بهدف ترحيلهم من منازلهم.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في القدس، لا سيما في "الشيخ جراح" و"سلوان"، إنذارات بالإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.

المصدر: فلسطين الآن