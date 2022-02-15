واشار إلى توجه أيرلندا في العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية وقال : نرحب باستقلال أيرلندا عن امريكا وبعض الدول الأوروبية.

اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني إلى توجه ايرلندا في العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية وقال: نرحب باستقلال أيرلندا عن امريكا وبعض الدول الأوروبية.

ویذکر ان آية الله إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية اشار خلال استقباله وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني ، اليوم الاثنين إلى قدرات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والزراعة وقال: ان مستوى العلاقات وحجم التبادل التجاري بين البلدين بامكانه ان يكون أعلى بكثير من المستوى الحالي. طهران عازمة على المزيد من تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والمستقلة.

ووصف العلاقات بين إيران وايرلندا بأنها أخوية وبناءة وقال: طهران ودبلن يتمتعان بقدرات واسعة لترسيخ ورفع مستوى العلاقات في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية ، بحيث استخدام هذه القدرات تصب في مصلحة التنمية والاعمار لكلا البلدين.

واشار إلى توجه أيرلندا في العلاقات السياسية والاقتصادية العالمية وقال : نرحب باستقلال أيرلندا عن امريكا وبعض الدول الأوروبية.