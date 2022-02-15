أردوغان: التعاون التركي الإماراتي هام من أجل منطقتنا بأسرها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحوار والتعاون بين بلاده والإمارات يحملان أهمية من حيث الاستقرار والسلام في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اردوغان، بمطار أتاتورك في إسطنبول اليوم الإثنين، قبيل توجهه إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مشيرًا الى أن وفدًا كبيًرا سيرافقه خلال هذه الزيارة.

وذكر أن آخر زيارة أجراها إلى الإمارات كانت عام 2013، حينما كان رئيسًا للوزراء.

وقال إن العلاقات بين البلدين دخلت مرحلة جديدة، مع زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى أنقرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما أشار إلى قيام وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بزيارة الإمارات في كانون الأول/ديسمبر، أعقبتها زيارة لرئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأردف: "من خلال زيارتي هذه، نهدف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير الزخم الحاصل في علاقاتنا والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه مجددا".

وأضاف: "خلال زيارتي، سنتخذ معا الخطوات التي ستحدد شكل 50 عامًا جديدة من صداقتنا وأخوتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحيي الذكرى الخمسين لتأسيسها".

وتابع قائلاً إن "الحوار والتعاون بين تركيا والإمارات العربية المتحدة يحملان أهمية من حيث السلام والاستقرار في منطقتنا بأسرها".

وأكد أن تركيا لا تميز بين أمنها واستقرارها وأمن واستقرار كافة الدول الشقيقة في منطقة الخليج.

المصدر:يونيوز