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هنية يبرق الى الإمام الخامنئي والسيد رئيسي مهنئًا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية

أبرق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل، لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، مهنئًا بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
رمز الخبر: ۶۲۹۳۵
تأريخ النشر: 14 February 2022

أبرق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل، لقائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي، والرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي، مهنئًا بالذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

وقال هنية إن "انتصار الثورة الإسلامية المباركة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة جسدت إنجازًا عظيمًا في المشروع الإسلامي المقاوم، وحصنًا منيعًا في وجه الإرهاب الصهيوأمريكي"، سائلًا المولى أن تُعاد هذه الذكرى على الجمهورية الإسلامية بوافر من الإنجازات والعطاءات في المجالات كافة.

وأضاف: "إننا في حركة حماس ومن خلفنا الشعب الفلسطيني نشارككم الفخر والسرور بهذه المناسبة المجيدة، لنعبر عن عميق تقديرنا واعتزازنا بمواقفكم الرائدة والمشرفة في الوقوف مع شعبنا المقاوم وقضيتنا المقدسة العادلة، وما تقدمه الجمهورية الإسلامية من تضامن ودعم وإسناد لشعبنا الفلسطيني ومقاومته المجيدة".

ويحتفل الشعب الإيراني في كل عام بذكرى عودة الإمام الخميني (قده) بعد 15 عاماً قضاها في المنفى بين تركيا والعراق وفرنسا، وبدء أيام عشرة الفجر التي انتهت بالإعلان عن انهيار النظام الملكي البائد في 11 شباط/فبراير 1979.

وسميت هذه الأيام بـ "عشرة الفجر" حيث شكّلت صفحة جديدة في تاريخ إيران، مرتبطة بدايتها بعودة قائد الثورة الإسلامية ومفجرها الكبير من منفاه إلى أرض الوطن، وانتهت بانتصار الثورة والإعلان الرسمي عن انهيار النظام الملكي آنذاك.

المصدر:يونيوز

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