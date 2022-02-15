النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۵مشاهدات
‍ پ

ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا

أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بيانًا لمناسبة الذكرى السنويّة الحادية عشرة للثورة، وسط تأكيدات بأن مواصلة المسيرة الثوريّة ضرورة وطنيّة وشعبيّة قصوى.
رمز الخبر: ۶۲۹۳۴
تأريخ النشر: 14 February 2022

أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بيانًا لمناسبة الذكرى السنويّة الحادية عشرة للثورة، وسط تأكيدات بأن مواصلة المسيرة الثوريّة ضرورة وطنيّة وشعبيّة قصوى.

وجاء في البيان الصادر اليوم الإثنين: "سنواصل بعزمٍ وثبات مع أبناء شعبنا جميع الفعاليّات داخل البحرين وخارجها، ولن توقفنا آلة القـ.مع الخليفيّة المتوحّشة عن مواصلة ما بدأناه في فبراير 2011، كما أنّ جهود النظام الخليفيّ في استهداف الأنشطة السلميّة خارج البحرين لن تفلح أبدًا، وقد فشلت مساعيه الخائبة سابقًا في بغداد العروبة والمقاومة، وستفشل من جديد في كافّة العواصم التي تحترم حريّة الرأي والتعبير، وفي هذا الصدد، فإنّنا نُجدّد تقديرنا الكبير للشّعب اللّبنانيّ الكريم، ونُؤكّد مجدّدًا احترامنا للقوانين المحليّة في لبنان ولدستوره الذي تكفل المادة «١٣» منه حقّ ممارسة الحرّيات على أراضيه، بما يُرسّخُ الموقع الحضاريّ والتعدّدي الذي يمتاز به هذا البلد الشّقيقُ وشعبُه العربيّ المعروف، وبكلّ فئاته وطوائفه، ووفاءه للقيم الإنسانيّة العُليا واحتضانه الحرّيات والأحرار في العالم".

وأضاف البيان: "لقد فشل النظام الخليفيّ على مدى السّنوات الماضية في مساعيه التي تستهدف ملاحقة قوى المعارضة الوطنيّة، والنّشطاء المعارضين، داخل البلاد وخارجها، ولم ينجح في وقف نشاطات المعارضة في كافّة مناطق البحرين – وهو ما تجلّى بوضوح عشيّة الذكرى الحادية عشرة لانطلاقة الثورة المباركة – بالرغم من الوحشـ.يّة المسـ.تخدمة ضدّ المـ.تظاهرين، فكيف لهُ أن ينجح في وقف نشاطات المعارضة خارج البحرين، وهي التي تتمتّع بعلاقاتٍ طيّبة ومتينة مع الشعوب الحرّة والتي يكنُّ لها شعب البحرين كلّ التقدير والاحترام؛ لذا فعلى النظام أن يعترف بعجزه، ويُسلّم به في قبال نشاطات المعارضة المستمرّة داخل البحرين وخارجها".

وتابع الإئتلاف في بيانه، "إنّ توسُّع النظام الخليـ.فيّ في مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيونيّ، وتمكينه الصهاينة في البحرين أمنيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا، يستوجبُ عملاً حثيثًا من كافّة أطياف المعارضة وبشكلٍ موحّد على إطلاق مشاريعٍ مناهضة للتطبيع، وتدعيم الخيارات الشعبيّة لمقاومة هذه الخيانة العظمى التي تُشكّل خنجرًا مسمومًا غرسه الخليفيّون في قلب القضيّة المركزية للأمّة وهي القدس الشريف، لذا فإنّنا، وفي ذكرى ثورتنا المجيدة، نضعُ مقاومة التطبيع على سُلّم أولويّاتنا، وفي مقدّمة الأجندة التي ستُعطى مساحة كبيرة من عملنا خلال المرحلة المقبلة.

وفي الإطار، أكمل البيان، "إنّ خطاب سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسـ.م عشيّة الذكرى الحادية عشرة لثورة 14 فبراير المجيدة يُمثّلُ خارطة طريق لعامنا الثوريّ الذي يبدأ من اليوم، وفي الوقت الذي نُؤكد فيه التزامنا بالمضامين المهمّة التي تناولها الخِطاب، ومنها العمل على تأسيس مقدّمات الانتصار، نؤكّد وحدة الموقف مع أطياف المعارضة على مواصلة الثورة حتى نيل الحقّ السياسيّ الكامل بما يُمكّن شعب البحرين من تقرير مصيره وكتابه دستوره الجديد".

هذا واستنكر البيان بأشدّ عباراتِ الاستنكار والاستهجان "تدخُّل النظامين السّعوديّ والإماراتيّ في شؤون الدّول الأخرى، وعدوانهما الغاشم على شعب اليمن الشقيق، واحتلالهما البحرين، وإثارتهما الفوضى والفتن في دول المنطقة، ولا سيّما التي تتمتّع بالدّيمقراطيّة وتكفل الحرّيات العامّة لشعوبها والمقيمين فيها، ونرى أنّ سياسة تدخُّلهما التّخريبيّ استمرار لمشاريعهما في استهدافِ الشّعوب الحرّة، والتآمُر على الدّول التي يطمحُ أبناؤها إلى التقدّم الديمقراطيّ والتحرُّر من العبوديّة والهيمنة الأجنبيّة".

إلى ذلك، أكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في ختام بيانه، "صمودنا وثباتنا مع شعب البحرين في ثورة اللؤلؤ مهما قستِ الظّروف وتكالبَ الأعداء واشتدّت التّحديات، ونستذكر في ذكراها الشهداء الأبرار الذين خطّوا بدمائهم طريق الانتصار، ونُحيّي كلّ المعتقلين السياسيّين وفي طليعتهم الرموز المضحّون، ونوجّه تحيّة إجلال للجرحى والمطاردين والمغتربين، كما نُجدّد الإعلانَ الأكيد والسّديد أنّنا مع القوى الوطنيّة المعارضة «متّحدون على طريق الحقّ»، ماضون بقيادةِ آية الله الشّيخ عيسى قاسم «دام عزّه» وعلى هداه القويم، حيث إنّ «الطّوفان بدأ لا ليهدأ»، و«لن نوقّع على صكّ العبوديّة»، و«ماضون بالعزم الشديد»، و«ستعجزون ولن نعجز»، ولا شكّ لدينا ولا ريب بحتميّة سقوط النظام المتعجرف الظالم، فيوم زوال هذه الدكتاتوريّة المقيتة آتٍ لا محالة".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة
كهف الفنون بالدهماني.. منارة فنية برؤية ابداعية متميزة
ناد علمي يطور مشروع "السيارة الذكية"
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
الاحزاب العربية: الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
حزب الله: شعب البحرين حافظ على السلمية في تحركه بينما النظام قام بالسجن والتعذيب والتطويق
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
وحدة تطعيم متنقلة جديدة في اغادير يمكنها تطعيم ما لا يقل عن 200 شخص يومياً
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
وفد من طالبان يزور قطر للقاء ممثلي الدول الخليجية والإتحاد الأوروبي
مشاهد لعملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
يجب رفع جميع العقوبات وفق الاتفاق النووي
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
طفلة الأسير جرادات تطلق عبارات التحدي أمام منزل عائلتها: "مش مهتمين للي صار أبدًا"
أولى رحلات الخط الملاحي الجديد بين ماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان ترسو في ميناء صحار
ثلوج في بكين بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
"بابا عمل الصح وراح نرجع نبني بيتنا".. رسالة من ابنة الأسير جرادات بعد هدم منزلهم