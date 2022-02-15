عضو المجلس المركزي في حزب الله: طريقة إقرار مشروع الموازنة غير مقبولة لا بالشكل ولا بالمضمون

أكد عضوُ المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن طريقةَ إقرارِ مشروعِ الموازنةِ غيرُ مقبولةٍ لا بالشكل ولا بالمضمون، ولدى حزبِ الله ملاحظاتٌ وتعديلاتٌ هامةٌ على بنودها.

أكد عضوُ المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن طريقةَ إقرارِ مشروعِ الموازنةِ غيرُ مقبولةٍ لا بالشكل ولا بالمضمون، ولدى حزبِ الله ملاحظاتٌ وتعديلاتٌ هامةٌ على بنودها.

وخلال لقاءٍ سياسي أقامَه حزبُ الله في حسينية بلدة الشهابية الجنوبية، أشار الشيخ قاووق إلى أنه أمامَ الضائقةِ المعيشيةِ التي يعاني منها المواطنون ليس مقبولاً أن تتضمنَ الموازنةُ أيَ بنودٍ تمسُ جيوبَ المواطنينَ وتزيدُ من فقرهم.

وفيما خصَ قضيةَ الشعبِ البحريني المظلوم، لفت الشيخ قاووق إلى أنَ بعضَ المسؤولينَ في لبنانَ أسرى عُقدةِ استرضاءِ السعودية على حسابِ الكرامة الوطنية.

المصدر:يونيوز