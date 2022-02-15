سفير أوكرانيا: كييف قد تتخلى عن الناتو لتجنب حرب مع روسيا

أكد سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، أن "بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب الحرب مع روسيا فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو رداً على حشد قوات على الحدود".

أكد سفير أوكرانيا لدى بريطانيا، أن "بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب الحرب مع روسيا فيما سيكون تنازلاً كبيراً لموسكو رداً على حشد قوات على الحدود".

وقال السفير فاديم بريستايكو في تصريح لقناة الـ "بي بي سي" أن أوكرانيا مستعدة لإبداء "المرونة" بشأن هدفها الانضمام لحلف شمال الأطلسي وهي خطوة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها قد تشعل حرباً.

ونُقل عن بريستايكو قوله رداً على سؤال عما إذا كانت كييف قد تغير موقفها من الانضمام للحلف: "ربما نفعل .. خاصة بعد تهديدنا بهذه الطريقة وابتزازنا والضغط عليها من أجل ذلك".

بدوره، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مساعي الانضمام لحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي منصوص عليها في دستور البلاد وستظل أولوية مطلقة.

وفي ردّ سريع من موسكو، قال الكرملين الإثنين إنه لا يرى أن تصريحات السفير الأوكراني لدى لندن مؤشراً على تغيير رسمي في موقف كييف بشأن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف الكرملين أنه "إذا تخلت كييف عن نيتها في الحصول على عضوية الحلف، فإن ذلك سيساعد بشكل كبير على معالجة مخاوف روسيا الأمنية".

من جانبه، قال وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية، جيمس هيبي اليوم إن "بريطانيا ستدعم أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وقال هيبي لشبكة سكاي نيوز: "إذا قررت أوكرانيا أنها ستعرض عدم الانضمام إلى الحلف، فإننا ندعم ذلك وهذا أمر يقرره الأوكرانيون" وذلك رداً على سؤال حول تصريحات للسفير الأوكراني في لندن قال فيها إن بلاده قد تتخلى عن سعيها للانضمام لحلف شمال الأطلسي لتجنب حرب مع روسيا.

وأضاف: "وبالمثل إذا أرادت أوكرانيا التمسك بموقفها وقالت إنها ترغب في الانضمام إلى الحلف في المستقبل فسنؤيد ذلك أيضاً لأن هذا هو ما تعنيه السيادة وهذا ما نسانده".

المصدر:يونيوز