"طقوس التأمل" تقضي على حياة 11 شخصًا أثناء تواجدهم على شاطئ بإقليم جاوة الشرقية

غرق 11 شخصًا بعد أن اجتاحتهم الأمواج أثناء أداء "طقوس التأمل" يوم السبت على شاطئ بالساحل الجنوبي لإقليم جاوة الشرقية الإندونيسي.

غرق 11 شخصًا بعد أن اجتاحتهم الأمواج أثناء أداء "طقوس التأمل" يوم السبت على شاطئ بالساحل الجنوبي لإقليم جاوة الشرقية الإندونيسي.

وكانت مجموعة مؤلفة من 24 شخصًا قد جاءت من عدة قرى إلى شاطئ بايانجان يوم السبت لإجراء "طقوس التأمل" على الشاطئ.

وأفاد المسؤول بالمنطقة هندى سيسوانتو، "إنه تم تحذير المشاركين من الأمواج، لكنهم جاؤوا رغم ذلك".

وقال أحد الناجين في تصريح صحفي: "لقد ضربتنا موجتان كبيرتان. وقفت وهربت من الشاطئ بعد أن صدمتني الأولى".

وأشار رجال الإنقاذ إلى إنهم عثروا على الجثث الـ 11 عائمة بالقرب من الشاطئ أو جرفتها المياه صباح الأحد.

وحذّرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمال هبوب رياح قوية وحدوث طقس شديد.

المصدر:يونيوز