النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۸مشاهدات
‍ پ

وزير الجيوش: الغزو الروسي وشيك جدًا وسنؤيد أوكرانيا إذا تخلت عن فكرة الانضمام إلى الناتو

أعلن وزير الجيوش البريطاني جيمس هيبي أن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر "الغزو الروسي الوشيك جدًا".
رمز الخبر: ۶۲۹۲۵
تأريخ النشر: 14 February 2022

أعلن وزير الجيوش البريطاني جيمس هيبي أن المملكة المتحدة ستؤيد أوكرانيا إذا قررت التخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو في ظل خطر "الغزو الروسي الوشيك جدًا".

موقف هيبي جاء خلال حوار مع شبكة "سكاي نيوز"، اليوم الإثنين في معرض تعليقه على تصريحات سفير أوكرانيا لدى لندن فاديم بريستايكو بخصوص إمكانية أن تتخلى كييف عن طلبها للانضمام إلى الناتو بغية تفادي اندلاع حرب مع روسيا.

وشدد هيبي على أن أي حال سياسي للأزمة الحالية ينبغي ألا يمس سيادة أوكرانيا، مضيفا في الوقت نفسه، "لكن إذا قررت أوكرانيا أنها لم تعد تعرض نفسها كعضو جديد في الناتو فإننا سنؤيد ذلك، ويعود هذا القرار إلى الحكومة الأوكرانية".

وأعرب الوزير عن مخاوفه من أن "الغزو الروسي" لأوكرانيا أصبح الآن "وشيكا جدًا"، نظرًا لتعداد القوات الروسية المنتشرة عند حدود هذا البلاد، مقرا في الوقت نفسه بأن ذلك "لا يعني بالضبط أنه سيحصل".

وحثّ هيبي جميع البريطانيين المتواجدين في أوكرانيا على مغادرتها فورًا، قائلاً: "إنه تحذير لأن صواريخ وقنابل قد تسقط على مدن أوكرانية في غضون دقائق منذ إصدار [الرئيس الروسي فلاديمير] بوتين الأوامر".

في الوقت نفسه، أبدى الوزير البريطاني أمل لندن في تسوية الأزمة، قائلا إن هناك أدوات دبلوماسية يمكن الاستفادة منها في هذه المسألة، منها اتفاقات مينسك و"آليات تعود إلى الحرب الباردة".

ونفت روسيا مرارًا وتكرارًا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا، متهمة الغرب بتأجيج "هستيريا "حول هذا الموضوع بغية ضخ أسلحة حديثة إلى هذا البلد.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب المسؤولين الغربيين الذين يتحدثون عن "الغزو الروسي الوشيك" بتقديم أدلة تثبت صحة مزاعمهم.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
متحف المذياع في فاس.. أحد أهم مقاصد الزوار في المدينة
كهف الفنون بالدهماني.. منارة فنية برؤية ابداعية متميزة
ناد علمي يطور مشروع "السيارة الذكية"
تجمع العلماء المسلمين: الجماهير التي خرجت في البحرين قبل أحد عشر عامًا لهي تعبير عن نور الله
الاحزاب العربية: الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الامة توازي جريمة النكبة
ناصر قنديل: الثورة البحرينية تعبر فعلًا عن إرادة شعبها ولم تخرج عن سلميتها
الشيخ حمود: إما نكون مع المقاومة والتحرير وفلسطين وحقوق الشعوب وإما نكون مع القمع والإذلال
حزب الله: شعب البحرين حافظ على السلمية في تحركه بينما النظام قام بالسجن والتعذيب والتطويق
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق يشكر الشعب اللبناني على مواقفه المشرفة من كل قضايا الأمّة
توقيع 5 اتفاقيات.. اشتية يلتقي نظيره الليبي في طرابلس
السيد الحوثي يؤكد لوفود قبائل مديريتي الجوبة والعبدية على الصلح العام وحل المشاكل
بيدرسون يصل دمشق غداً ويلتقي وزير الخارجية فيصل المقداد
إلغاء الرسوم والضرائب على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة
الكاظمي: العراق يمر بظروف معقدة وهناك من حاول خلق فتنة طائفية
وحدة تطعيم متنقلة جديدة في اغادير يمكنها تطعيم ما لا يقل عن 200 شخص يومياً
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
وفد من طالبان يزور قطر للقاء ممثلي الدول الخليجية والإتحاد الأوروبي
مشاهد لعملية الطعن التي نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا للأسيرات في سجون الاحتلال
مشاهد تعرض للمرة الاولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية
ائتلاف ثورة 14 فبراير: مواصلة المسيرة الثورية ضرورة وطنية وشعبية ونضع مقاومة التطبيع على سلّم أولويّاتنا
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
يجب رفع جميع العقوبات وفق الاتفاق النووي
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
طفلة الأسير جرادات تطلق عبارات التحدي أمام منزل عائلتها: "مش مهتمين للي صار أبدًا"
أولى رحلات الخط الملاحي الجديد بين ماليزيا وسنغافورة وسلطنة عمان ترسو في ميناء صحار
ثلوج في بكين بعد 10 أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية
"بابا عمل الصح وراح نرجع نبني بيتنا".. رسالة من ابنة الأسير جرادات بعد هدم منزلهم