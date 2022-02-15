القوات المسلحة: إستهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو ولن يمر دون رد وعقاب

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن "‏ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي من إستخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍ عن الصحه ومجرد تبرير مفضوح لإستهداف المنشئات المدنية والمدنيين".

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن "‏ما يدعيه تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي من إستخدام القوات المسلحة للأماكن المدنية لأغراض عسكرية عارٍ عن الصحه ومجرد تبرير مفضوح لإستهداف المنشئات المدنية والمدنيين".

وأضاف العميد سريع في بيان، اليوم الاثنين، ان "إستهداف المنشآت المدنية والوزارات لن يحقق أهداف العدو في كسر ارادة الشعب ولن يمر دون رد وعقاب".

وكان التحالف بقيادة السعودية، قال في بيان مساء الأحد، إن "الحوثيين يستخدمون مقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكريًا لإطلاق عمليات عدائية".

المصدر:يونيوز