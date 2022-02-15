المستشار الألماني يصل العاصمة كييف ويبحث مع زيلنسكي الأزمة الروسية الاوكرانية

وصل المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث الأزمة مع موسكو.

وصل المستشار الألماني أولاف شولتز اليوم الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، لبحث الأزمة مع موسكو.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي في استقبال شولتز بالقصر الرئاسي في كييف، إلى جانب عدد من المسؤولين في الدولة.

وقبيل مغادرته، طالب المستشار الألماني أولاف شولتز، بالحصول على "إشارات فورية" من روسيا لخفض التوتر بشأن أوكرانيا.

وكتب شولتز على تويتر، "ننتظر من موسكو إشارات فورية لخفض التوتر"، محذراً من أن "عدواناً عسكرياً جديداً سيؤدي إلى عواقب وخيمة لروسيا"، واصفاً الوضع بأنه "لا يزال خطيراً جداً جداً".

ومن المقرر أن يتوجه شولتز، غدًا الثلاثاء، إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها الأسبوع الماضي.

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز