مجلس الأمن القومي يجتمع لمناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا

عقد مجلس الأمن القومي في اليابان اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا حيث لا زالت التوترات قائمة.

عقد مجلس الأمن القومي في اليابان اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة الوضع المتعلق بأوكرانيا حيث لا زالت التوترات قائمة.

واجتمع رئيس الوزراء كيشيدا فوميو ووزير الخارجية هاياشي يوشيماسا ووزير الدفاع كيشي نوبو وأعضاء آخرين في المجلس لمدة 30 دقيقة.

وبعد إطلاعه على آخر التطورات، أصدر كيشيدا تعليماته لوزرائه ببذل كل ما في وسعهم لحماية المواطنين اليابانيين في أوكرانيا وتنسيق الدبلوماسية مع الدول المعنية.

بدوره، صرح كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو بأن التوترات الدولية تتصاعد وأن الوضع لا يمكن التنبؤ به، وأن اليابان ستعمل مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء الأخرى في مجموعة السبع للتعاطي بشكل مناسب مع هذه القضية.

وأشار ماتسونو إلى أن بعض شركات الطيران أوقفت بالفعل الرحلات الجوية من وإلى أوكرانيا، وقد يتم إلغاء جميع الرحلات الجوية داخل وخارج البلاد قريبا.

وأوضح أن حكومة اليابان تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا على الفور بينما لا زالت الرحلات التجارية متاحة، مضيفا إلى أن الحكومة تدرس خطوات مختلفة للاستجابة للتطورات المستقبلية.

المصدر:يونيوز