الكرملين: لم نتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن الغرب يحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة.

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لم تتلق ردًا مباشرًا على مقترحات الضمانات الأمنية، مشيرًا إلى أن الغرب يحاول التركيز على التفاصيل الصغيرة.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن "بوتين مستمر في الإصرار على أن القضايا الأمنية المبدئية لروسيا لن تُترك دون اهتمام ولن يتم تجاهلها".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نلاحظ محاولة التركيز على تفاصيل ثانوية ومحاولة لتجنب أي فهم للقضايا التي تهمنا. لكن ليس لديّ أدنى شك في أن الرئيس بوتين سيظل ثابتًا في موقفه وسيصر على أن تلك القضايا هي في الواقع قضايا وجودية بالنسبة لنا، حتى لا تترك هذه القضايا دون اهتمام ولا يتم تجاهلها".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز