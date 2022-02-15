كيم جونغ أون يضع حجر الأساس لمشروع إسكان ضخم في العاصمة بيونغ يانغ

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد شارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء سكنات عملاق جديد في بيونغ يانغ السبت.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد شارك في حفل وضع حجر الأساس لمشروع بناء سكنات عملاق جديد في بيونغ يانغ السبت.

ونشر التلفزيون الحكومي تغطية للحدث الذي ظهر فيه الزعيم الشاب في الحفل الذي حضره الآلاف من عمال البناء وأفراد الجيش الذين تجمعوا للاستماع إلى خطاب كيم.

وقال كيم في خطابه إن "الهدف من هذا المشروع السكني يتمثل في بناء عشرة آلاف منزل آخر في إحدى ضواحي العاصمة، على الرغم من أن الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد أصعب من أي وقت مضى".

أظهرت اللقطات المصورة للتلفزيون الرسمي إشارة إطلاق المشروع السكني بسلسلة من الانفجارات المنسقة بعد خطاب كيم للإعلان عن بدء المشروع.

وفي آذار/مارس الماضي، ظهر كيم جونغ أون في حفل مماثل لوضع حجر الأساس لبناء شقق في إحدى الضواحي الشرقية لبيونغ يانغ.

المصدر:يونيوز