وزيرا خارجية أبو ظبي وداكا يبحثان سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، نظيره البنغلادشي أبو الكلام عبد المؤمن، في مقر "إكسبو 2020 دبي" حيث جرى بحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في كل المجالات.

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، نظيره البنغلادشي أبو الكلام عبد المؤمن، في مقر "إكسبو 2020 دبي" حيث جرى بحث في العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في كل المجالات.

كما بحث الطرفان مجمل القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات الإقليمية والدولية، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

من جهته، أكد بن زايد العلاقات التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

فيما أعرب أبو الكلام، تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع الإمارات في كل المجالات.

المصدر:يونيوز