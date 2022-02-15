مقتل رجل أطلق عليه شرطيان النار بعد تهديدهما بسكين في باريس

أطلق شرطيان فرنسيان النار اليوم الاثنين، على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس.

أطلق شرطيان فرنسيان النار اليوم الاثنين، على رجل هددهما بسكين في محطة قطارات في باريس.

وأعلنت الشرطة في بيان مقتل الرجل في محطة قطارات شمال العاصمة الفرنسية.

بدوره، أكد وزير الداخلية جيرالد دارمانين الأمر، مشيراً إلى أن دورية للشرطة تعرضت حوالي الساعة السابعة صباحًا لتهديد من قبل شخص يحمل سكيناً، في منطقة إيل دو فرانس.

وفي تغريدة عبر تويتر، قال دارمانان، "تعرضت دورية للشرطة الفرنسية، صباح اليوم، للتهديد من قبل فرد مسلح بسكين في منطقة النقل العام، في إيل دو فرانس".

وأضاف، "استخدمت الشرطة سلاحها، وبذلك أزالت أي خطر على المسافرين".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق الشرطة النار على المشتبه به.

المصدر:يونيوز