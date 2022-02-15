"مواكب الحرية" تنطلق من باريس إلى بروكسل احتجاجاً على شهادات التلقيح

غادر قسم من المواكب الفرنسية المناهضة لشهادات التلقيح في العاصمة باريس، أمس الأحد، باتّجاه بروكسل للتظاهر اليوم الإثنين، رغم الحظر الذي فرضته السلطات البلجيكية في هذا الإطار، فيما تبقى باريس تحت المراقبة الأمنية.

من جهتها، حظرت السلطات البلجيكية أي تظاهرة في بروكسل "بواسطة مركبات آلية"، وأعلنت اتخاذ "تدابير مشددة لمنع إقفال منطقة بروكسل العاصمة".

وكان آلاف المعارضين لشهادات التلقيح، وللرئيس إيمانويل ماكرون، توجّهوا إلى باريس للتظاهر يوم السبت في تحرّك أطلقوا عليه شعار "مواكب الحرية"، على غرار المواكب في كندا التي تشلّ مدينة أوتاوا، وألهمت غيرها في عدد من البلدان الأخرى، إلا أن الشرطة الفرنسية حظرت التظاهرة في باريس.

وكانت السلطات الفرنسية أحصت مساء الجمعة في محيط باريس 3 آلاف سيارة و5 آلاف متظاهر، إلا أنّ هؤلاء لم يتمكّنوا في نهاية المطاف من الوصول إلى العاصمة.

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، يمكن أن يصل بعضهم إلى مدينة ليل شمالي فرنسا، ومنها إلى بروكسل الإثنين.

وتمّ رصد 650 سيارة ليل السبت الأحد في ثلاث من مديريات المنطقة الباريسية، وفي بوا دو بولونيي في غرب باريس.

وأشار مصدر في الشرطة إلى مغادرة 200 من تلك السيارات التي كانت متوقفة في الضاحية الشمالية لباريس، بنيّة التوجّه إلى بروكسل.

المصدر:يونيوز