كرنفال البندقية يعاود نشاطه بعد تجميده لسنتين بسبب انتشار فيروس كورونا

انطلقت يوم السبت الماضي احتفالات الكرنفال السنوي في مدينة البندقية الإيطالية، إيذاناً بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة كورونا النسختين السابقتين من الكرنفال.

انطلقت يوم السبت الماضي احتفالات الكرنفال السنوي في مدينة البندقية الإيطالية، إيذاناً بعودة بطيئة إلى الحياة الطبيعية، بعد أن قوضت جائحة كورونا النسختين السابقتين من الكرنفال.

وفي عام 2020 تقلص كرنفال البندقية، الذي يجذب السائحين من مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد ظهور الجائحة في إيطاليا في فبراير/ شباط من ذلك العام، ثم ألغي في العام التالي مع مساعي الحكومة لاحتواء الوباء.

وقال أحد سكان البندقية الحاضرين في الكرنفال كريستيان سكاليسي: "هذا كرنفال الأمل .. جائحة كوفيد تنتهي ونأمل العودة إلى حياتنا كما كانت دائماً".

وانخفض معدل الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد 19 والإدخال إلى المستشفيات في إيطاليا تدريجاً في الأسابيع الأخيرة، وأنهت الحكومة الأسبوع المنصرم مطالبة الناس بارتداء الكمامات في الهواء الطلق في معظم الظروف.

ومن المقرر أن يستمر الكرنفال حتى الأول من مارس/آذار.

المصدر:يونيوز