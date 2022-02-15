وفد من طالبان يزور قطر للقاء ممثلي الدول الخليجية والإتحاد الأوروبي

يزور وفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان قطر، للقاء ممثلي الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي.

يزور وفد رفيع المستوى من الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة طالبان قطر، للقاء ممثلي الدول الخليجية والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة طالبان "غادر وفد رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة مولوي أمير خان متقي، متوجها إلى قطر اليوم الأحد".

وسيشارك في هذا اللقاء ممثلو دول الخليج ووفد من الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في دولة قطر. وستشهد الزيارة اجتماعات حول القضايا المهمة، وقد "عقد الوفد قبل مغادرته اجتماعا تحضيريا بوزارة الخارجية"، بحسب البيان.

تأتي الزيارة بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مرسوم يقضي بتجميد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في البنوك الأمريكية.

واعتبر البنك المركزي الأفغاني أن قرار الرئيس الأمريكي تجميد الاحتياطي النقدي الأجنبي له، وإعادة تخصيصه لأغراض أخرى، غير عادل بحق الشعب الأفغاني، مؤكدا أنه ليس من المقبول أن يتم دفع هذا الاحتياطي تحت شكل تعويضات ومساعدات إنسانية لآخرين، مطالبا بالإفراج عن هذا الاحتياطي.

وسلطت الولايات المتحدة الأمريكية جملة من العقوبات على أفغانستان عقب تولي طالبان الحكم في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، شملت تجميد أصول للحكومة المالية ووقف المساعدات.

وتفاقمت الأزمة بعد تجميد واشنطن نحو 10 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، فضلا وقف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تمويل أفغانستان.

المصدر:يونيوز