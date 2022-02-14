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جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إسقاطه طائرة مسيرة تابعه له بالخطأ على الحدود اللبنانية.
رمز الخبر: ۶۲۹۰۱
تأريخ النشر: 14 February 2022

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أسقط طائرة مسيرة اعتقد أنها مسيرة لبنانية قادمة من داخل الأراضي اللبنانية، ولكنه أخطأ في تحديد هوية تلك الطائرة المسيرة.
ونقلت الإذاعة على لسان المتحدث باسم الجيش، أن قواته أسقطت طائرة مسيرة بالخطأ، وأنه بصدد فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
ومن جانبه، أكد الموقع الإلكتروني العبري واللا، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على طائرة مسيرة وربما أسقطتها على الحدود اللبنانية، نتيجة لخطأ في تحديد الهوية.
وذكر أنه تبين من خلال التحقيق الأولي لواقعة إسقاط الطائرة المسيرة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اشتبهت في طائرة مسيرة حاولت اختراق الأجواء الإسرائيلية من لبنان، مشيرا إلى أنه لم يلحق أي ضرر بالطائرة، ويجري التحقيق في الحادث.

المصدر:قناة العالم 

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