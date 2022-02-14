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بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، لا يتواصلان معه "بأي شيء"، مؤكدا أن هناك طرق اتصال مفتوحة مع الإدارتين.
رمز الخبر: ۶۲۸۹۹
تأريخ النشر: 14 February 2022

وعلى خلفية الأزمة بين روسيا والغرب، قال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "يجب أن يركز كل جهد على العمل الدبلوماسي لتجنب الصراع العسكري..ردت أوروبا بشكل جماعي على روسيا برسالة واحدة لأن موقف جميع الدول الأعضاء هو نفسه".

وأضاف بوريل: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لا يتواصلان معي بأي شيء"، بالرغم من أنه أوضح أن هناك طرق اتصال مفتوحة مع الإدارتين، وخاصة مع الإدارة الفرنسية.

وتابع مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية: "روسيا لا تريد التحدث إلى الأوروبيين، ناهيك عن الاتحاد الأوروبي ..لقد أرسلت لنا روسيا جميعا رسالة وأجبنا بشكل جماعي برسالة واحدة موقعة مني..ما لم يعجبهم على الإطلاق لأنهم أرادوا تلقي رسالة من كل بلد، لكننا أنقذناهم من عناء قراءة 27 رسالة متطابقة".

ويتهم الغرب روسيا في الفترة الأخيرة بالتحضير لـ "غزو" أوكرانيا، مستخدما هذه المزاعم كذريعة لتعزيز وجوده العسكري في شرق أوروبا.

وتنفي موسكو كل الاتهامات الموجهة إليها، مشيرة إلى أنها تحرك قواتها فقط داخل أراضيها السيادية، ومذكرة بأنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي في منطقة دونباس، ولا تنتهك أي اتفاقيات، خلافا لكييف التي لا تلتزم باتفاقيات مينسك الهادفة إلى تسوية هذا النزاع.

المصدر:يونيوز

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