البرلمان يعيد انتخاب شتاينماير رئيسًا للبلاد لولاية ثانية

أفادت وسائل إعلام محلية بأن البرلمان الألماني أعاد، اليوم الأحد، انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسًا للبلاد.

أفادت وسائل إعلام محلية بأن البرلمان الألماني أعاد، اليوم الأحد، انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسًا للبلاد.

وحسبما قال رئيس البرلمان الألماني بيربل باس، الذي رأس الجمعية الفيدرالية: "أعادت الجمعية الفيدرالية الألمانية انتخاب فرانك فالتر شتاينماير رئيسًا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صوتت "الجمعية الاتحادية" التي تضم أعضاء البرلمان وممثلي الولايات ومشاهير، لانتخاب شتاينماير رئيسا لألمانيا حتى عام 2027.

وكان هذا الانتخاب متوقعًا من قبل يوم التصويت، حيث يقود حزبه حكومة تملك أغلبية في البرلمان، ووجود توافق عابر لعدد من الأحزاب عليه، فضلا عن عدم وجود مرشحين أقوياء، وفق وسائل الإعلام الألمانية.

المصدر:يونيوز