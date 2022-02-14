النص الأصلي
صفحه نخست » الاجتماعیات
۴۳مشاهدات
‍ پ
بعد حظر الحجاب في الجامعات..

الطالبات المعارضات: تلقينا تهديدًا ويخيروننا بين الدين والتعليم

مع دخول القرار الهندي بحظر الحجاب داخل الجامعات، وتحديدًا داخل قاعات الدرس، أكدت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات تلفونية، في ظل موجة احتجاجات متصاعدة خاصة بولاية كارناتاكا جنوب البلاد.
رمز الخبر: ۶۲۸۹۲
تأريخ النشر: 13 February 2022

قالت طالبات هنديات مسلمات إن قرار حظر الحجاب في أماكن دراستهن يفرض عليهن الاختيار بين التعليم والدين، وذلك في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات على قرار الحظر.

وتصاعدت الاحتجاجات في الهند خلال شهر شباط/فبراير الجاري، على قرار حظر الحجاب، وشارك المئات في المظاهرات في مدينتي كولكاتا وتشيناي، وتسبب قرار حظر الحجاب في تزايد مشاعر الغضب والخوف بين المسلمين الذين يؤكدون أن الدستور في الهند يمنحهم حرية ارتداء ما يريدون.

وبشأن الاعتراضات على القرار، أحال قاضٍ في المحكمة العليا في الولاية طلبات طعنا في قرار منع الحجاب فى الهند إلى لجنة أكبر، في الوقت الذي أعلنت طالبات هنديات مسلمات أن المعارضات تلقين تهديدات عبر مكالمات هاتفية ويخشين الخروج من المنزل.

وأوضحت الطالبة الهندية المسلمة عائشة امتياز، التي تدرس في كلية ألمهاتما غاندي التذكارية في أودوبي، أن الطالبات المسلمات اللاتي عارضن حظر الحجاب تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل.

وقالت الطالبة البالغة من العمر 21 عاماً والتي تسكن حي أودوبي بولاية كارناتاكا بجنوب البلاد حيث بدأت احتجاجات على حظر الحجاب، إن "الإهانة التي شعرت بها حين أمرني مسؤولو الكليّة بمغادرة قاعة الدرس لأني محجبة هزت وجداني".

وحي أودوبي واحد من ثلاثة أحياء في المنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كارناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضافت امتياز: درست لخمس سنوات في كلية المهاتما غاندي التذكارية في أودوبي "الأمر أشبه بأن يطلب منك أحد أن تختار بين دينك أو تعليمك.. هذا يجانب الصواب".

من جانبهم، أكد مسؤولو الكلية أن القرار يسمح للطالبات بوضع وشاح على الرأس في الحرم الجامعي، لكن عليهن خلعه داخل قاعات الدرس.

وعلّق المكتب الأمريكي للحريات الدينية الدولية، على قرار السلطات في الهند بمنع الحجاب في الجامعات، منوهًا إلى أن حظر الحجاب ينتهك حرية العقيدة ويوصم السيدات والفتيات ويهمشهن.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الهندية، أن التعليقات الخارجية على قضايا داخلية ليست محل ترحاب، منوهة إلى أن القضاء ينظر في الأمر.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
وفد من حكومة "طالبان" في قطر للقاء ممثلين عن الخليج والاتحاد الأوروبي
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
مستشار الأمن القومي:لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قد يحدث بأي لحظة
البرلمان يعيد انتخاب شتاينماير رئيسًا للبلاد لولاية ثانية
وزير الدفاع يلتقي السفير الصيني لدى بغداد بمناسبة انتهاء مهامه
بيان ثلاثي كوري جنوبي أمريكي ياباني يدين اختبارات الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية
الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس
رغم الاعصار "دوفي" .. تصاعد الاحتجاجات على قيود كورونا والزامية التطعيم في البلاد
الطالبات المعارضات: تلقينا تهديدًا ويخيروننا بين الدين والتعليم
مظاهرات حاشدة في كييف رفضًا للحرب وتعبيرًا عن الوحدة ضد التهديدات الخارجية
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية والأخير يرد: القرار مسيس
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
مسيرات في عدد من المناطق تحضيرًا لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
سياسي بحريني : النظام البحريني يسعى لتشويه الحراك المطلبي الشعبي بدعم الغرب
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا