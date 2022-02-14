الكاظمي يوجه بمتابعة احتياجات عائلة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمتابعة احتياجات عائلة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها.

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بمتابعة احتياجات عائلة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي وتلبية متطلباتها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "الكاظمي استقبل، اليوم الأحد، زوجة اللاعب الدولي الراحل أحمد راضي ونجله".

وقال الكاظمي مخاطباً عائلة الفقيد، إن "النجم الراحل كان مثالاً للأخلاق والعزيمة، وحفلت مسيرته بالانتصارات والإنجازات الرياضية التي رفعت اسم العراق في المحافل الدولية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي "بمتابعة احتياجات عائلة المرحوم أحمد راضي وتلبية متطلباتها".

بدورها، عبرت عائلة المرحوم أحمد راضي عن شكرها "لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واهتمامه ورعايته لها."

المصدر:يونيوز