الزاملي وسفير روسيا يؤكدان توسيع التعاون بالمجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، والسفير الروسي في العراق ايلبروس كوتراشيف، على توسيع التعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية بين البلدين. كما ناقش الزاملي اوضاع الطلبة والجالية العراقية في موسكو ويدعو لحل المشاكل التي تواجههم.

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الأحد، سفير روسيا في العراق ايلبروس كوتراشيف والوفد المرفق له، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحتين المحلية والدولية ، وتطورات الوضع الروسي الاوكراني.

وأكد الزاملي ضرورة توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، وفي مقدمتها الأمنية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين، فيما ناقش احوال الطلبة والجالية العراقية في روسيا والدعوة لتسهيل اجراءات منح " الفيزا " لهم والعمل على حل المشاكل التي قد تواجههم .

بدوره، بارك كوتراشيف للزاملي تسنمه منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، مبديًا استعداد بلاده لتعزيز العلاقة مع العراق والعمل معًا لتجاوز جميع التحديات لا سيما الاقتصادية والأمنية، ودفع التعاون بين البلدين بما يليق بتأريخ ومصالح الشعبين.

المصدر:يونيوز