النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۹۱مشاهدات
‍ پ

المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية والأخير يرد: القرار مسيس

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، اضافة الى استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بمهامه لحين انتخاب رئيسًا جديدًا للجمهورية.
رمز الخبر: ۶۲۸۸۵
تأريخ النشر: 13 February 2022

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاحد، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وجاء في قرار المحكمة انه "تقرر الحكم بعدم صحة قرار مجلس النواب بالموافقة على قبول ترشيح هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وإلغاؤه وعدم قبول ترشيحه مستقبلاً لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".

وأضاف ان "القرار تضمن ايضًا تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعين مبلغًا مقداره مئة الف دينار".

كم قررت المحكمة استمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، بمهامه لحين انتخاب رئيساً جديداً لجمهورية العراق.

وقالت المحكمة بحسب وثيقة نشرتها اليوم، ان "القرار صدر بالاتفاق وبات ملزمًا للسلطات كافة استنادًا لاحكام المادتين (93/ثانيا و 94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ".

من جانبه، أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده عقب قرار المحكمة، إن "اليوم يعد يوماً حزيناً للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة"، لافتاً الى "اننا تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية".

وأضاف: "نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن العراقي أقول إن هناك ظلماً"، مشيراً الى أن "القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية".

وتابع قائلاً: "عند ترشيحنا الى رئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا"، موضحاً، أن "النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني".

وأكد "اننا اغلقنا جميع الاتهامات لدينا خدمة كبيرة للبلد وخدمناه بكل اخلاص وحسن السلوك"، لافتاً، الى أن "قرار المحكمة الاتحادية مسيس ومن حقي كمواطن الترشيح".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
وفد من حكومة "طالبان" في قطر للقاء ممثلين عن الخليج والاتحاد الأوروبي
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
مستشار الأمن القومي:لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قد يحدث بأي لحظة
البرلمان يعيد انتخاب شتاينماير رئيسًا للبلاد لولاية ثانية
وزير الدفاع يلتقي السفير الصيني لدى بغداد بمناسبة انتهاء مهامه
بيان ثلاثي كوري جنوبي أمريكي ياباني يدين اختبارات الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية
الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس
رغم الاعصار "دوفي" .. تصاعد الاحتجاجات على قيود كورونا والزامية التطعيم في البلاد
الطالبات المعارضات: تلقينا تهديدًا ويخيروننا بين الدين والتعليم
مظاهرات حاشدة في كييف رفضًا للحرب وتعبيرًا عن الوحدة ضد التهديدات الخارجية
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية والأخير يرد: القرار مسيس
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
مسيرات في عدد من المناطق تحضيرًا لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
سياسي بحريني : النظام البحريني يسعى لتشويه الحراك المطلبي الشعبي بدعم الغرب
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا