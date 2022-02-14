الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين ضمن "قافلة الحرية" المناهضة لقيود كورونا

حل آلاف المعارضين لشهادة التلقيح ضد كوفيد-19 أمس السبت، بباريس في شكل قوافل من العربات قادمين من عدة مناطق في فرنسا في إطار حركة احتجاجية، على الرغم من قرار السلطات بمنعها ومساعي الشرطة لتعطيلها.

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على محتجين في شارع الشانزيليزيه في باريس السبت بعد وقت قليل من دخول إحدى "قوافل الحرية" العاصمة احتجاجًا على القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد-19.

وتمكنت سيارات تقل محتجين من المرور عبر نقاط التفتيش الشرطية في وسط باريس مما عرقل حركة المرور عند نصب قوس النصر.

وقالت الشرطة الفرنسية إنها منعت 500 سيارة كانت تحاول دخول العاصمة باريس أمس السبت ضمن احتجاجات "قافلة الحرية" المناهضة لقيود مكافحة جائحة كورونا.

وأكدت الشرطة في تغريدة على تويتر أنها اعترضت طريق السيارات عند 3 نقاط دخول للعاصمة وفرضت غرامات على 151 شخصًا من المشاركين في الاحتجاجات بتهمة الإخلال بالأمن العام.

ووصلت عدة مئات من المركبات إلى محيط العاصمة الفرنسية حيث كانت الشرطة تحرر مخالفات على خلفية "المشاركة في مظاهرة غير مصرح بها"، وفقا لشرطة باريس.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تضم معارضين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشطاء من حركة "السترات الصفراء"، تشكلت على نسق التعبئة الحاصلة في العاصمة الكندية أوتاوا.

وعلى غرار مظاهرات "قوافل الحرية" في كندا، لوّح قائدو المركبات بالأعلام الفرنسية وأطلقوا أبواق سياراتهم في تحد لأمر من الشرطة بعدم دخول المدينة.

ويعارض المشاركون في القافلة السياسة الصحية التي تنتهجها الحكومة لمواجهة كورونا ويطالبون بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بعد أن تسببت الجائحة في ارتفاع الأسعار.

الى ذلك، أعلنت شرطة باريس اعتقال 54 سائقا شاركوا في مسيرة ضد قيود فيروس كورونا في حملة "قافلة الحرية".

ووجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر "تويتر" شكره لـ"الشرطة والدرك الذين تم حشدهم في نهاية الأسبوع في جميع أنحاء فرنسا، ولاسيما في باريس لضمان النظام وحرية التنقل".

وأضاف: "حررت 337 مخالفة وسجلت 54 حالة اعتقال في باريس، وبين المعتقلين جيروم رودريغيز أحد أبرز ناشطي "السترات الصفراء"، والمؤيد للمواكب المعارضة للقيود الصحية عند مشارف قصر الإليزيه".

وشارك 7665 شخصا في باريس في 4 تظاهرات ضد شهادة التلقيح حسب الشرطة، وهو رقم لا يشمل المتظاهرين الذين قدموا في آلياتهم ضمن "مواكب الحرية"، والذين تجمع بعضهم على الجادة، فيما تشير وزارة الداخلية إلى تظاهر 32100 شخصا عبر أنحاء فرنسا كلها.

وقد أعلنت السلطات في باريس تعبئة أكثر من 7 آلاف رجل أمن حتى بعد غد الاثنين، ونشرت مدرعات قرب قوس النصر في شارع الشانزيليزيه، كما أقامت نقاط تفتيش ونشرت سيارات مدرعة لنقل الجنود وشاحنات مزودة بمدافع ماء تحسبا للمظاهرات.

المصدر:يونيوز