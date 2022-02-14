بيسكوف: مؤتمر ميونيخ يفتقد للموضوعية وتسيطر عليه وجهة نظر واحدة

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مؤتمر ميونيخ للأمن يفتقد للموضوعية بعد سيطرة وجهة نظر واحدة عليه رغم أنه لا يزال مطلوباً من قبل كثيرين.

اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مؤتمر ميونيخ للأمن يفتقد للموضوعية بعد سيطرة وجهة نظر واحدة عليه رغم أنه لا يزال مطلوباً من قبل كثيرين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بيسكوف قوله :لم يعد مؤتمر ميونيخ من نوادي النقاش بل تحول لنادي وجهة نظر واحدة .. وبالنسبة لنا بات نادي فالداي أكثر جاذبية حيث تصطدم وجهات النظر المختلفة كما كان من قبل"، معرباً عن أمله بأن تبقى هناك دائما وجهات نظر مختلفة بل وحتى متناقضة.

وأوضح بيسكوف أنه من الممكن مناقشة وجهة نظر واحدة في هذا المؤتمر وفقط من جانب أتباع وجهة النظر المذكورة.

وشدد على أن كل المقترحات التي قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في ميونيخ قبل 15 عامًا، تبقى آنية وملحة، بما في ذلك ما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف بيسكوف: "مرة أخرى، من المهم جدا أن تتوقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن لعب دور الأداة، بل يجب أن تصبح منظمة شاملة تتعامل بالفعل مع قضايا الأمن والتعاون في أوروبا التي لا يجوز أن تفرز الدول إلى بلدان من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية".

المصدر:يونيوز