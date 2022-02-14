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مسيرات في عدد من المناطق تحضيرًا لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير

تحت عنوان "متحدون على طريق الحق"، خرج البحرانيون في عدد من المناطق بمسيرات شعبية ضمن التحضيرات الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير.
رمز الخبر: ۶۲۸۷۶
تأريخ النشر: 13 February 2022

خرج البحرانيون في عدد من المناطق بمسيرات شعبية مساء أمس السبت، ضمن التحضيرات الشعبية لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير وتجديداً للعهد والوفاء لدماء الشهداء وتضامناً مع الشعب اليمني المقاوم.

وتحت عنوان "متحدون على طريق الحق"، شهدت العاصمة المنامة وبلدة الدراز والسهلة الجنوبية، مسيرات شعبية رفع خلالها المشاركون أعلام البحرين وحاملين صور قادة الثورة وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم والشيخ علي سلمان وعدد من الشهداء، مرددين هتافات تؤكد اتحادهم وثباتهم على درب الشهداء حتى تحقيق النصر.

كما رفع المشاركون لافتات كتب عليها "حتمًا سننتصر" و"أين حرب اليمن من الاسلام"، كما نددوا بإعدام النظام البحريني لعدد من المواطنين البحرانيين.

ويحيي الشعب البحراني يوم 14 شباط/فبراير من كل عام، ذكرى اندلاع الثورة الشعبية الكبرى عام 2011، التي عبّر من خلالها عن إرادته في التحرر من نظام آل خليفة وإصراره على نيل حقه في الحرية والديمقراطية.

وفي 13 آذار/مارس من كل عام يستذكر الشعب البحريني دخول وانتهاكات قوات درع الجزيرة بحقه رافعاً شعار "بحرين حرّة حرّة.. درع الجزيرة برّة"، ويهدف إطلاق هذه الذكرى إلى التعبير عن الرفض القاطع للاحتلال السعودي للبحرين واستمراره بالمظاهرات حتى نيل حقوقه المسلوبة.

يذكر أن قوات درع الجزيرة شنت هجومًا على ساحة الاعتصام أدى إلى إرتقاء عدد من الشهداء، وإصابة أعداد كبيرة من الرّجال والنّساء والأطفال، وحرق خِيَم الاعتصام و سرقة بعض المعدّات وتكسير سيارات المواطنين الموقوفة في محيط ميدان الشهداء، والأهم من ذلك تم هدم وإزالة نصب دوّار اللؤلؤة.

وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد دعا في الرابع عشر من شهر آذار/مارس، قوات درع الجزيرة إلى دخول البحرين لمساندة الحكومة ضد مظاهرات المعارضة السلمية، وتشكلت القوات من مدرعات عسكرية سعودية تحمل 1000 جندي سعودي مُساندة بـ 500 رجل شرطة إماراتي، التي قامت بقمع الحراك الشعبيّ السلميّ في البحرين بهدف القضاء على المعارضة.

المصدر:يونيوز

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