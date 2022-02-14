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بلينكن: خطر الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك بما يكفي لإخلاء السفارة الأمريكية في كييف

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يؤكد أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحًا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد".
رمز الخبر: ۶۲۸۷۵
تأريخ النشر: 13 February 2022

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن احتمال قيام روسيا بعمل عسكري في أوكرانيا بات وشيكًا وكبيرًا بما يكفي لتبرير مغادرة الكثير من الموظفين في السفارة الأميركية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس السبت، في هونولولو (هاواي) عقب اجتماع ثلاثي مع وزيري خارجية جمهورية كوريا واليابان، أضاف بلينكن: "أصدرنا أوامر برحيل معظم الأميركيين الذين ما زالوا في السفارة الأميركية في كييف، احتمال قيام روسيا بعمل عسكري (ضد أوكرانيا) أصبح كبيرًا بما يكفي والخطر بات وشيكًا للدرجة التي تقتضي معها الحكمة القيام بهذا الشيء (رحيل معظم الأميركيين)".

وأوضح بلينكن أن "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".

وتابع قائلاً إن بلاده وحلفاءها يعارضون الإجراءات الأحادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويدعون إلى السلام والاستقرار في مضيق تايوان.

وأردف: "ناقشنا المسائل التي تثير القلق لدينا وكذلك التصرفات التي تقوض قواعد النظام الدولي. وجددنا التأكيد على أننا نريد الاستقرار والسلام في المنطقة".

ونوّه وزير الخارجية الأمريكي بأن البيان المشترك للدول الثلاث، يؤكد أهمية "السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

كما شدد على أن بلاده منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة، ولا تحمل أي نوايا عدائية تجاهها.

في الوقت نفسه، اعترف بلينكن بأن كوريا الشمالية قد تتخذ "إجراءات استفزازية أخرى" في المستقبل المنظور، ومن بينها تنفيذ عمليات إطلاق صاروخية.

المصدر:يونيوز

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