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زيلينسكي يطالب بتقديم أدلة على مزاعم تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا في 16 فبراير الجاري

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من يتحدثون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" بلاده في 16 فبراير الحالي، لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم "إن وجدت".
رمز الخبر: ۶۲۸۷۴
تأريخ النشر: 13 February 2022

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تعليقًا على احتمالية حدوث تصعيد في الأيام المقبلة، أن هناك الكثير من المعلومات وبلاده تراقب الموقف.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي امس السبت: "أعتقد أنه يوجد اليوم الكثير من المعلومات في مجال المعلومات بشأن حرب عميقة واسعة النطاق من جانب روسيا. وبالفعل هذا ما تقوله البيانات ذات الصلة. نحن نتفهم جميع المخاطر، ونفهم أن هذه المخاطر موجودة. إذا كان لديك أو لدى أي شخص أي معلومات إضافية بخصوص الغزو المؤكد بنسبة 100 في المئة لأوكرانيا من جانب روسيا في السادس عشر من الشهر الجاري، فيرجى تزويدنا بهذه المعلومات إن وجدت".

وأضاف أنه يتلقى باستمرار كميات كبيرة من المعلومات من المخابرات.

وأكد زيلينسكي مستذكرًا موقف كييف بأن "المسار الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للتهدئة ونزع الاحتلال".

وأوضح الرئيس الاوكراني أن كييف تأخذ في الاعتبار معلومات الولايات المتحدة وحلفائها، وقال: "نحاط علمًا بكل هذه المعلومات. نحن ممتنون لكل هذه المعلومات. لكن يجب علينا تحليل كل هذه المعلومات بوضوح .. حتى الآن، لا توجد حرب واسعة النطاق في أوكرانيا اليوم".

وتابع أن المخابرات الأوكرانية تعمل بشكل جيد، مشددًا على أن كييف مستعدة لأي سيناريو.

وكان الموقع الإلكتروني لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قد نقل في وقت سابق عن "مصادر مطلعة" لم يحددها، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر بالفيديو مع زعماء دول الغرب والاتحاد الأوروبي والناتو، موعد "غزو" روسيا لأوكرانيا في 16 شباط/فبراير الجاري.

ويتهم الغرب روسيا بالتخطيط لتصعيد الموقف حول أوكرانيا وغزوها، الأمر الذي تنفيه موسكو بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي شخص مهدد، وان كل هذه التصريحات تُستخدم كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.

المصدر:يونيوز

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