إصابة مستوطن دهساً خلال مواجهات في حي الشيخ جراح

هاجم مستوطنون، منازل تعود للأهالي الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس، ورموها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من الاهالي فضلاً عن خسائر مادية فيها، اضافة لاصابة مستوطنين، عند منتصف الليل، في حادثين منفصلين.

هاجم مستوطنون، مساء السبت، منازل تعود للأهالي الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس، ورموها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من الاهالي فضلا عن خسائر مادية فيها.

وأفادت مصادر فلسطينية أنّ عشرات المستوطنين، ألقوا الحجارة تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم في حيّ الشيخ جراح، ما أدى لإصابة عدد منهم، بالإضافة لخسائر مادية.

وأشارت المصادر إلى أنّ القوات الإسرائيلية، انتشرت بشكل مكثف داخل وفي محيط حي الشيخ جراح عقب اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

وأصيب مستوطنان، عند منتصف الليل، في حادثين منفصلين بحي الشيخ جراح.

وبحسب وسائل اعلام الاحتلال فإن أحد المستوطنين أصيب بجروح طفيفة إلى متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة في حي الشيخ جراح، وآخر خلال عمليات رشق الحجارة.

وتابعت، أن سائق المركبة تم اعتقاله بعد مطادرته، وقد قال في إفادة أولية أنه تعرض لرش بغاز الفلفل من قبل المستوطن، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

ويقوم مستوطنون أو قوات إسرائيلية باعتداءات ضد الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح، وأحياء فلسطينية أخرى في القدس؛ بهدف ترحيلهم من منازلهم، وفق ما تؤكده هيئات فلسطينية.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.

المصدر:يونيوز