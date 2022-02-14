النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۷مشاهدات
‍ پ

إصابة مستوطن دهساً خلال مواجهات في حي الشيخ جراح

هاجم مستوطنون، منازل تعود للأهالي الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس، ورموها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من الاهالي فضلاً عن خسائر مادية فيها، اضافة لاصابة مستوطنين، عند منتصف الليل، في حادثين منفصلين.
رمز الخبر: ۶۲۸۷۲
تأريخ النشر: 13 February 2022

هاجم مستوطنون، مساء السبت، منازل تعود للأهالي الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح بمدينة القدس، ورموها بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد من الاهالي فضلا عن خسائر مادية فيها.

وأفادت مصادر فلسطينية أنّ عشرات المستوطنين، ألقوا الحجارة تجاه المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم في حيّ الشيخ جراح، ما أدى لإصابة عدد منهم، بالإضافة لخسائر مادية.

وأشارت المصادر إلى أنّ القوات الإسرائيلية، انتشرت بشكل مكثف داخل وفي محيط حي الشيخ جراح عقب اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين.

وأصيب مستوطنان، عند منتصف الليل، في حادثين منفصلين بحي الشيخ جراح.

وبحسب وسائل اعلام الاحتلال فإن أحد المستوطنين أصيب بجروح طفيفة إلى متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة في حي الشيخ جراح، وآخر خلال عمليات رشق الحجارة.

وتابعت، أن سائق المركبة تم اعتقاله بعد مطادرته، وقد قال في إفادة أولية أنه تعرض لرش بغاز الفلفل من قبل المستوطن، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

ويقوم مستوطنون أو قوات إسرائيلية باعتداءات ضد الفلسطينيين في حيّ الشيخ جراح، وأحياء فلسطينية أخرى في القدس؛ بهدف ترحيلهم من منازلهم، وفق ما تؤكده هيئات فلسطينية.

وتواجه عشرات العائلات الفلسطينية في مدينة القدس، لا سيما في الشيخ جراح وسلوان، إنذارات بالإخلاء من منازل لها تقيم فيها منذ عقود لصالح مستوطنين.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وزير الاعلام بالعيد الماسي لإذاعة دمشق: الاذاعة لعبت دور بتشكيل الوعي والوجدان وتنوير العقل
الكاظمي يستقبل منتسباً بالدفاع المدني أنقذ طفلة من حريق في منطقة الشعب
وفد من حكومة "طالبان" في قطر للقاء ممثلين عن الخليج والاتحاد الأوروبي
صفقة عسكرية بين الإحتلال والمغرب بقيمة 500 مليون دولار
جيش الإحتلال يسقط طائرة مسيرة تابعة له على الحدود مع لبنان
المستوطنون يواصلون الاعتداء على أهالي الشيخ جراح تحت حماية قوات الاحتلال
بوريل: بوتين وماكرون لا يتواصلان معي بأي شيء
مستشار الأمن القومي:لا نستطيع التنبؤ بموعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قد يحدث بأي لحظة
البرلمان يعيد انتخاب شتاينماير رئيسًا للبلاد لولاية ثانية
وزير الدفاع يلتقي السفير الصيني لدى بغداد بمناسبة انتهاء مهامه
بيان ثلاثي كوري جنوبي أمريكي ياباني يدين اختبارات الصواريخ البالستية في كوريا الشمالية
الآلاف يتظاهرون احتجاجاً على قرارات الرئيس قيس سعيد وسط العاصمة تونس
رغم الاعصار "دوفي" .. تصاعد الاحتجاجات على قيود كورونا والزامية التطعيم في البلاد
الطالبات المعارضات: تلقينا تهديدًا ويخيروننا بين الدين والتعليم
مظاهرات حاشدة في كييف رفضًا للحرب وتعبيرًا عن الوحدة ضد التهديدات الخارجية
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية والأخير يرد: القرار مسيس
في ذكرى استشهاده .. كلمات تعرض للمرة الاولى للشهيد القائد عماد مغنية: حزب الله يصعب إزالته
البرهان: الجيش سيترك الساحة السياسية في حال جرت انتخابات ولسنا في عداء مع "إسرائيل"
تيار الوفاء یحذّر من تحوّل البحرين لفلسطين ثانية
اجمالي اصابات كورونا يتخطى المليون مع تسجيل 5935 اصابة جديدة
نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي
تحرير الطفل فواز القطيفان بعد 4 أشهر على اختطافه
مستوطنون يعتدون على أهالي حي الشيخ جرّاح وبن غفير يعلن اعادة افتتاح مكتبه الأحد في الحي
البرهان: لسنا في عداء مع إسرائيل والجزيرة خرقت قوانين السودان
قائد الدفاع الجوي يزور قاعدة بلد الجوية: لتأمين الحماية الكاملة لها
مسيرات في عدد من المناطق تحضيرًا لإحياء الذكرى السنوية الحادية عشرة لانطلاقة ثورة فبراير
رئيس الوزراء يتفقد سير الأعمال بمباني البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الخارجية يلتقي مفوض الشؤون السياسية بالاتحاد الافريقي في الخرطوم
سياسي بحريني : النظام البحريني يسعى لتشويه الحراك المطلبي الشعبي بدعم الغرب
السلطات تعلن إلغاء آخر قيود مكافحة كورونا